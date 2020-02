Foto dalla prima notte delle primarie dei Democratici

Nella notte fra lunedì e martedì 4 febbraio sono iniziate le primarie del Partito Democratico statunitense, che nei prossimi mesi indicheranno l’avversario del presidente uscente Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre: i risultati però non sono ancora arrivati, con un enorme ritardo che è diventato col passare del tempo la più grossa notizia della serata. Non c’è nessun dato, nemmeno parziale: il capo del partito in Iowa ha fatto sapere che i risultati arriveranno martedì, ma non ha specificato quando, e le ragioni di questo ritardo non sono ancora state chiarite.

Leggi anche: I risultati dall’Iowa non ci sono

I candidati ancora in corsa sono 11. Fra i più popolari ci sono soprattutto l’ex vicepresidente Joe Biden, i senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders e l’ex sindaco di South Bend (Indiana) Pete Buttigieg. Ci sono poi una serie di candidati un po’ più distanti nei sondaggi come l’imprenditore Andrew Yang, la senatrice Amy Klobuchar e la deputata Tulsi Gabbard. A detta di tutti gli osservatori, i candidati favoriti nello Iowa sembrano soprattutto i primi quattro, come mostrano le foto di questa prima nottata delle primarie statunitensi.