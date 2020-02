Chi è Bugo, che canta con Morgan a Sanremo

Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti, è un cantautore di 46 anni in gara stasera al Festival di Sanremo insieme a Morgan con la canzone “Sincero”. È nato a Rho, in provincia di Milano, ma è poi cresciuto in provincia di Novara. Iniziò la sua carriera musicale all’inizio degli anni Novanta con i Quaxo, che però si sciolsero dopo due anni, dopodiché cominciò a lavorare in fabbrica continuando nel frattempo a comporre canzoni. Bugo – che ha pubblicato in tutto nove dischi – ottenne un discreto successo a partire dai primi anni 2000, ma questa è la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Bugo non è riconducibile a un genere particolare, dato che ne ha esplorati molti: folk, rock, pop cantautoriale e elettronica. Ancora oggi non è famosissimo per il grande pubblico, perché i suoi singoli – specialmente i primi della sua carriera – non sono di quelli che finiscono facilmente nelle rotazioni radiofoniche. Bugo è però diventato discretamente famoso per un pubblico “di nicchia”, come si dice, ed è riuscito a coltivare la sua immagine di musicista sofisticato e carismatico.

Oltre a dedicarsi alla musica, Bugo ha esplorato anche l’arte visiva soprattutto nel periodo tra il 2008 e il 2014. A proposito della sua esperienza in questo campo, Bugo ha detto: «Volevo prendermi una pausa dalla musica, e così a partire dal 2008 ho “tradito” la musica con la sua migliore amica, l’arte! Un amore “clandestino” ma stupefacente che è durato 5/6 anni, poi il richiamo al primo amore, la musica, mi ha fatto chiudere la parentesi artistica con l’arte».

Il testo di “Sincero”