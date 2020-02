Chi è Alberto Urso, che è a Sanremo questa sera

Alberto Urso è un cantante e tenore italiano, in gara stasera a Sanremo per la prima volta nella sua carriera con la canzone “Il sole ad est”. Alberto Urso è nato a Messina nel 1997 e oltre a essere cantante e tenore, è anche polistrumentista e diplomato al Conservatorio di Matera. La prima apparizione di Alberto Urso in televisione è del 2010, quando aveva 13 anni: partecipò al programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, dimostrando già le sue doti da cantante lirico.

Nel 2018 è tornato in televisione come concorrente di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, vincendo peraltro quella edizione. In seguito alla vittoria, ha partecipato a diversi programmi musicali tra cui Battiti Live e Lo Zecchino d’Oro, pubblicando nel frattempo due dischi e diversi singoli, tutti riconducibili al tradizionale pop melodico italiano. Alberto Urso è stato ospite anche della trasmissione L’anno che verrà condotta da Amadeus, il 31 dicembre scorso, giorno in cui è stata annunciata la sua partecipazione al festival di Sanremo.