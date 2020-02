Tutti i vincitori dei BAFTA

I BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo) sono stati consegnati nella notte alla Royal Albert Hall di Londra, durante una cerimonia condotta dal comico e presentatore irlandese Graham Norton. Il film della serata è stato 1917, che ha ricevuto sette premi, compreso quello per il miglior film. Joker ne ha vinti tre, Parasite due e The Irishman, che aveva 10 candidature, nessuno. Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno vinto i premi come miglior attrice e miglior attore, per Judy e Joker e i BAFTA per i migliori attori non protagonisti sono andati a Laura Dern per Storia di un matrimonio e a Brad Pitt per C’era una volta…a Hollywood.

La vittoria di 1917 ai BAFTA – i cui premi sono assegnati in base al voto di più di 5mila professionisti britannici e internazionali del cinema – è stata una nuova conferma del fatto che 1917 è decisamente il film favorito per gli Oscar, come già si era capito dopo che aveva vinto importanti premi assegnati da alcuni sindacati di professionisti del cinema. Oltre al premio per il miglior film 1917, diretto da Sam Mendes, ha vinto quello come miglior film britannico e quelli per la miglior regia, fotografia, scenografia, sonoro ed effetti speciali.

Premi a parte, la serata si è fatta notare per le critiche al fatto che tra gli attori e le attrici candidati non ci fossero attori o attrici non-bianchi. Una cosa di cui ha parlato il principe William, che della British Academy of Film and Television Arts è presidente, e soprattutto Joaquin Phoenix. Ha detto che era combattuto nel ricevere il premio, perché c’erano secondo lui molti attori neri che meritavano quantomeno di essere nominati.

Tutti i premi dei BAFTA

Miglior film – 1917

Miglior film britannico – 1917

Miglior debutto britannico – Mark Jenkin, Kate Byers e Lynn Waite, Bait

Miglior film in lingua straniera – Parasite

Miglior documentario – Alla mia piccola Sama

Miglior film d’animazione – Klaus – I segreti del Natale

Migliore regista – Sam Maendes, 1917

Miglior attore protagonista – Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice protagonista – Renée Zellweger, Judy

Miglior attore non protagonista – Brad Pitt, C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice non protagonista – Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior sceneggiatura originale – Bong Joon-ho e Han Jin-won, Parasite

Miglior sceneggiatura non originale – Taika Waititi, Jojo Rabbit

Miglior fotografia – Roger Deakins, 1917

Miglior montaggio – Le Mans ’66 – La grande sfida

Miglior colonna sonora – Hildur Guðnadóttir, Joker

Miglior scenografia – Dennis Gassner e Lee Sandales, 1917

Migliori costumi – Jacqueline Durran, Piccole donne

Miglior trucco e acconciatura –Bombshell – La voce dello scandalo

Miglior sonoro – 1917

Miglior effetti speciali – 1917

Miglior cortometraggio animato – Grandad was a romantic

Miglior cortometraggio – Learning to Skate In a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior stella emergente – Micheal Ward