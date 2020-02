Le regole del football americano in dieci minuti

Questa notte, poco dopo la mezzanotte, ci sarà il Super Bowl, la finale del campionato professionistico di football americano, un evento seguitissimo, che va oltre lo sport, e che si fa vedere anche da chi magari di football americano se ne intende poco o niente. Per chi volesse provarci, magari dopo aver scelto chi tifare tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers, questa è una guida a immagini pensata per profani, con le cose essenziali da sapere per capirci qualcosa di quel che succede tra uno spot e l’altro, per riuscire cioè ad apprezzare la bellezza di quel “THUP!” di quando il lancio del quarterback viene preso da un ricevitore in volo sulla zona di touchdown.

Le regole

I falli

L’impressione è che nel football americano sia permesso tutto. In realtà ci sono diversi tipi di falli e alcuni colpi di violenza eccessiva e non necessaria sono proibiti e vengono sanzionati. C’è anche da considerare che non tutti i giocatori possono fare le stesse cose: alcuni per esempio non possono compiere i placcaggi finché la loro squadra non è passata all’azione di attacco. Altri possono compiere dei blocchi, ma solo in certe zone del campo: i cornerback, i difensori che si occupano di impedire la ricezione dei lanci, possono spingere i ricevitori solo nelle prime cinque iarde dal punto dove è iniziata l’azione.

