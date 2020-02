Juventus-Fiorentina in TV e in streaming

Juventus-Fiorentina è la prima partita della ventiduesima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Lo scorso settembre, nel girone di andata, Juventus e Fiorentina pareggiarono 0-0. Oggi in classifica sono divise da 26 punti, e la Fiorentina ha un allenatore diverso, Giuseppe Iachini, il quale ha risollevato la squadra dopo le difficoltà iniziali. Rimane però in una posizione deludente e sta cercando ancora di risalire. La Juventus invece è ancora in testa alla classifica, ma viene da una deludente sconfitta subita a Napoli una settimana fa. La sua unica rivale per lo Scudetto, l’Inter, è a quattro punti di distanza e giocherà stasera a Udine.

Dove vedere Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.