Dove vedere Sassuolo-Roma in TV e in streaming

Sassuolo-Roma è l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A. Si gioca alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Dopo il pareggio nel derby contro la Lazio terza in classifica, la Roma deve continuare a difendere il quarto posto soprattutto dall’Atalanta, quinta con un punto in meno e impegnata domani in casa contro il Genoa. Il Sassuolo invece ha avuto fin qui un andamento poco costante: è a otto punti dalla zona retrocessione, non ancora così tanti per poter dirsi tranquillo.

Dove vedere Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Roma (4-2-3-1) Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

