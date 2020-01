Nicola Morra non ha votato per il M5S in Calabria

Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione parlamentare antimafia, ha commentato in un’intervista al Corriere della Sera le recenti elezioni regionali in Calabria, vinte dalla candidata del centrodestra Jole Santelli. Morra, che è stato eletto in Calabria ed è residente a Cosenza, ha detto di non aver votato per il candidato del M5S, Francesco Aiello, di cui nelle settimane scorse aveva criticato in più occasioni la candidatura. Aiello, che è professore di Economia all’Università della Calabria, è infatti cugino di primo grado del boss della ‘ndrangheta Luigi Aiello, ucciso a Soveria Mannelli il 21 dicembre 2014 nell’ambito di una faida tra due cosche mafiose.

Luigi Aiello era affiliato alla cosca Mezzatesta e negli anni Ottanta fu condannato a 11 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, rapina, furto, detenzione illegale di armi e tentata estorsione. Franceso Aiello aveva replicato alle accuse dicendo di non avere alcun rapporto con il cugino: «Nella mia vita ho sempre frequentato colleghi, studenti, dottorandi, magistrati, giornalisti, impegnandomi per la legalità e per la formazione delle nuove generazioni. Nessuno mi ha mai visto con la coppola, con santini bruciati e altri segni del genere. Fare questi accostamenti è un fatto grave, soprattutto sotto elezioni. Ed è lecito chiedersi a vantaggio di chi o di che cosa», aveva detto all’Adnkronos. Aiello alla fine ha preso il 7,35 per cento dei voti.

Nell’intervista al Corriere, Morra ha detto di non aver votato per nessun partito, perché non poteva votare «una lista con anche una semplice ambiguità».