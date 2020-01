In Emilia-Romagna l’affluenza alle 12 era del 23,67%, in Calabria era del 10%

In Emilia-Romagna l’affluenza alle 12 era del 23,67%, più del doppio di quanto non fosse alla stessa ora alle elezioni del 2014. In Calabria, alle 12 di domenica, l’affluenza era del 10%, con una leggera crescita rispetto alle precedenti elezioni. In entrambe le regioni i seggi saranno aperti fino alle 23.