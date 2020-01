È morto Terry Jones dei Monty Python

È morto Terry Jones, membro del gruppo comico britannico Monty Python, diventato famoso tra gli anni Sessanta e Settanta e da allora considerato uno dei più importanti gruppi comici di sempre. Jones era nato nel 1942 e aveva 77 anni. Nel 2015 gli era stata diagnosticata un’afasia primaria progressiva, una condizione che porta alle perdita delle capacità linguistiche. Dal 2016 Jones non era più in grado di dare interviste.

Monty Python star Terry Jones has died at the age of 77 according to his agent

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) January 22, 2020