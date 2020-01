Fotofinish

Dopo la pausa per le festività natalizie, in questi giorni la stagione sportiva sta ritornando a pieno regime. In tutta Europa continuano campionati e coppe nazionali di basket, rugby e calcio, con il Liverpool che vince ancora in Premier League e il Milan che ci è riuscito ma non senza faticare, in Serie A. In Nord America e in Australia, invece, è già tempo di grandi appuntamenti, come le ultime decisive partite dei playoff della NFL e gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam tennistico in ordine cronologico. Quest’ultimo è iniziato domenica a Melbourne con le partite del primo turno mentre nelle finali di Conference della NFL, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers hanno battuto rispettivamente Tennessee Titans e Green Bay Packers qualificandosi al Super Bowl di Miami. Questo e altro nelle migliori foto della settimana appena finita: