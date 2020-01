Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers giocheranno il Super Bowl di Miami

Nelle finali di Conference della National Football League disputate nella notte tra domenica e lunedì, i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers hanno battuto rispettivamente i Tennessee Titans e i Green Bay Packers qualificandosi al Super Bowl di Miami, la finale del miglior campionato di football al mondo. Kansas City ha vinto in rimonta 35-24 contro Tennessee e tornerà a giocarsi il titolo dopo esattamente cinquant’anni dall’ultima volta, con la possibilità di vincere il secondo Super Bowl nella sua storia. San Francisco invece ha battuto Green Bay 37-20 . Giocherà la sua settima finale a distanza di sette anni dall’ultima, e potrà vincere il suo sesto titolo. Il Super Bowl LIV si disputerà nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio all’Hard Rock Stadium di Miami.

