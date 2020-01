La terza puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il terzo episodio del podcast si accoda al trend del momento e saluta il decennio appena trascorso, ricordando i giochi migliori e quelli che più hanno avuto impatto sul mercato. I tre conduttori ce la mettono tutta per stare nei tempi, ma poi ristagnano troppo su Dark Souls e glissano su Minecraft. Nel frattempo c’è spazio anche per identificare le tendenze più importanti dello sviluppo videoludico, quelle che hanno cambiato il paradigma videoludico, e di puntare il dito sui titoli più antipatici della decade.

Anche i consigli personali del trio guardano alle migliori produzioni degli anni ’10, delineando un tridente di monumentali titoli indie: Inside, Hollow Knight e The Witness.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.