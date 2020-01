L’Iran ha ammesso di avere abbattuto l’aereo ucraino per errore

Sabato mattina l’esercito iraniano ha ammesso di avere abbattuto «per errore» l’aereo dell’Ukraine International Airlines precipitato nelle prime ore dell’8 gennaio, pochi minuti dopo essere decollato dall’aeroporto di Teheran, la capitale dell’Iran. Finora il governo iraniano aveva sostenuto che lo schianto fosse stato causato da un guasto dell’aereo, nonostante le informazioni raccolte dalle intelligence occidentali alcune ricostruzioni giornalistiche, che avevano parlato di un missile lanciato dalle difese aeree iraniane.

L’aereo, il volo 752, era precipitato poche ore dopo il lancio di missili balistici decisa dall’Iran come ritorsione per l’uccisione del generale Qassem Suleimani, morto la scorsa settimana in un bombardamento statunitense a Baghdad, in Iraq.

Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha scritto su Twitter: «La Repubblica Islamica dell’Iran è profondamente dispiaciuta per questo disastroso errore», e ha fatto le condoglianze ai parenti delle 176 persone che erano a bordo dell’aereo, e che sono morte tutte. L’esercito iraniano ha spiegato che l’aereo ucraino è stato scambiato per un velivolo nemico e ha aggiunto che la persona responsabile dell’errore affronterà le conseguenze legali di quello che è successo.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020