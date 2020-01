Inter-Atalanta in TV e in streaming

Inter-Atalanta è l’anticipo serale del sabato valido per la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata. Si gioca alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi almeno 70.000 spettatori. È una delle partite più attese di questo turno, dato che vede di fronte la capolista della Serie A e unica contendente allo Scudetto dopo la Juventus, e una delle squadre più spettacolari d’Europa, quinta in classifica e reduce da due vittorie consecutive per 5-0. Tra le tifoserie di Inter e Atalanta c’è inoltre una lunga rivalità che durante la partita si farà sentire.

Dove vedere Inter-Atalanta

Inter-Atalanta verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku

Atalanta (3-4-1-2) Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.