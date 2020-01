Dalle 8 di oggi, 7 gennaio, sono aperte le iscrizioni per le prime classi delle scuole elementari, medie e superiori. L’iscrizione va fatta obbligatoriamente online per le scuole statali, mentre è facoltativa per quelle paritarie. Era già possibile dal 27 dicembre registrarsi al sito del ministero dell’Istruzione, passaggio necessario per potersi iscrivere; tuttavia chi si era registrato per altri motivi durante l’anno oppure chi è registrato al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) non ha bisogno di registrarsi una seconda volta.

— Leggi anche: Che cos’è lo SPID e come ottenerlo

Siete ancora in tempo per registrarvi al portale dedicato alle iscrizioni online per le classi prime di Scuola primaria e secondaria di I e II grado. Poi dal 7 gennaio al 31 gennaio sarà possibile effettuare l’iscrizione. I dettagli ▶️ https://t.co/30sByZ10uK pic.twitter.com/BWCWgMMkno — Miur Social (@MiurSocial) January 4, 2020

Sul sito del ministero dell’Istruzione ci sono le istruzioni in dettaglio sui passaggi da seguire una volta registrati e avviata l’iscrizione, a cui si accede cliccando sul tasto verde “Accedi al servizio”. Dopodiché, dice il sito, si dovrà cliccare “Presenta una nuova domanda di iscrizione” e inserire il codice della scuola (che si può reperire su questo sito). Il modello di domanda avrà poi due sezioni: nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dell’alunno, nella seconda vanno inserite informazioni più dettagliate sui motivi della scelta della scuola.

— Leggi anche: Come fare l’ISEE per il 2020

Il sito del ministero dice anche di fare attenzione ai dati inseriti, dato che una volta inoltrata la domanda non sarà possibile modificarla online. Tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda arriveranno direttamente nella casella di posta inserita in fase di registrazione. Le iscrizioni termineranno alle 20 del 31 gennaio.