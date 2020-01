Golden Globe 2020: tutti i vincitori

I vincitori dei Golden Globe – tra i premi più importanti al mondo per il cinema e la televisione – sono stati annunciati nella notte. Il film di Sam Mendes 1917, che sarà nei cinema dal 23 gennaio, è stato premiato come miglior film drammatico, mentre C’era una volta…a Hollywood ha vinto il premio per il miglior film musical o commedia (oltre ad altri due premi). The Irishman, diretto da Martin Scorsese, aveva cinque nomination ma non ha vinto nemmeno un premio. Tra le serie, sono andate bene Fleabag, Succession e Chernobyl, ognuna con due Golden Globe vinti.

I premi – 25 in tutto – sono stati assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, che riunisce i giornalisti internazionali che si occupano di cinema e tv. A differenza degli Oscar, i Golden Globe non assegnano premi “tecnici”, premiano sia cinema che tv e fanno una distinzione tra film e serie di genere drammatico o ritenute invece commedie. Nel corso della serata sono stati assegnati anche due premi alla carriera a Ellen DeGeneres e a Tom Hanks.