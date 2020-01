Fotofinish

Nella prima raccolta delle foto sportive del 2020 trovano parecchio spazio gli sport invernali, con i salti al torneo dei Quattro trampolini, lo slalom in Coppa del mondo di sci e le gare amatoriali di mountain bike, comunque molto fotogeniche. Un buona fetta di foto è riservata ai tennisti: Nadal che si fa un bagno, Daniil Medvedev al torneo ATP di Sydney e Serena Williams al torneo ASB Classic di Auckland. Per finire, abbiamo incluso una foto per i tifosi contenti del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ma anche una della sua statua distrutta a Malmö.