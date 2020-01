Il programma del Coachella 2020

È stato pubblicato il programma del Coachella Valley Music and Arts Festival, uno dei più famosi festival musicali del mondo, che si tiene ogni anno in due weekend di aprile nella città di Indio, in California, Stati Uniti.

Il Coachella, oltre a essere un’occasione in cui si esibiscono alcuni tra gli artisti più importanti al mondo, è diventato negli ultimi anni un ritrovo di influencer di Instagram e di persone che vogliono esibire vestiti alla moda, caratteristiche per cui il festival è criticato e preso anche un po’ in giro. Come sempre, però, il programma musicale è di un livello molto alto: suoneranno i Rage Against The Machine, Travis Scott, Frank Ocean, Lana Del Rey, Calvin Harris, Thom Yorke, FKA Twigs e molti altri cantanti e band.

