La conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic in diretta streaming

Zlatan Ibrahimovic verrà presentato come nuovo giocatore del Milan questa mattina a partire dalle 10 presso la sede del club a Milano. L’attaccante svedese è arrivato in Italia ieri, giornata nella quale ha svolto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi sei mesi e che prevede inoltre la possibilità di estensione per un altro anno. Ha scelto la maglia numero 21. La sua conferenza stampa di presentazione, in programma oggi alle 10, sarà trasmessa in diretta streaming dal Milan, su YouTube, Facebook e tramite l’applicazione per mobile, e da Sky su Sky Sport 24.

Ibrahimovic tornerà a giocare con il Milan in Serie A a distanza di otto anni, e dopo l’ultima esperienza avuta nel campionato nordamericano con i Los Angeles Galaxy. Il Milan spera che con il suo ritorno la squadra guadagni esperienza e nuova competitività per salvare una stagione fin qui estremamente deludente. A 38 anni compiuti Ibrahimovic ha ottenuto il decimo ingaggio in carriera con nove diverse squadre professionistiche: in Italia ha giocato anche per Juventus e Inter, vincendo complessivamente quattro campionati, l’ultimo dei quali nel 2011 proprio con il Milan.