Lo sport da vedere nel 2020

In ambito sportivo, l’anno appena iniziato sarà soprattutto l’anno delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma fra luglio e agosto. Se ne sta parlando praticamente dal giorno dopo la chiusura dell’ultima edizione, e se ne parlerà ancora molto in questi mesi di attesa. Ma il 2020 sarà anche l’anno degli Europei di calcio itineranti, una novità per tutti, che inizieranno a Roma nello stesso giorno della Copa America, l’equivalente calcistico sudamericano. Qualcuno magari si chiederà quanto spesso si giochi questa Copa America, dato che dal 2011 ci sono state già quattro edizioni: la risposta è che da quest’anno il torneo si allineerà agli Europei e verrà organizzato con cadenza quadriennale. Ci sono poi gli appuntamenti che si ripetono stagione dopo stagione: a dare inizio all’annata saranno come al solito gli Australian Open, le tappe della Coppa del Mondo di sci, il Sei Nazioni di rugby e il Super Bowl di Miami. Dentro le foto, qui sotto, le date e i dettagli sui principali eventi del 2020: