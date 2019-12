Le previsioni meteo per Capodanno dicono che ci sarà un tempo ancora migliore di quelle della vigilia di Capodanno: di mattina è previsto tempo soleggiato in tutta la penisola tranne in Calabria e sulle isole, poi di pomeriggio le nuvole si diraderanno anche lì e sarà soleggiato praticamente ovunque, e così continuerà sia di sera che di notte. Le temperature per una volta saranno consone alla stagione, anche se al Sud, in alcune zone, le massime saranno intorno ai 10 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano, come nel resto d’Italia, il primo dell’anno sarà una gran giornata senza l’ombra di una nuvola.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma, come a Milano e in tutta Italia, ci sarà il sole tutto il giorno. La massima sarà di 7 gradi e la minima di poco sopra lo zero.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.