Le vostre strisce dei Peanuts preferite del 2019

Nella sua quasi decennale storia il Post ha sperimentato rubriche diverse, e dobbiamo dire che quasi sempre sono state apprezzate abbastanza da garantirsi lunga vita, e da confortarci sulle idee che a noi piacevano. Questo vale su tutto per i Peanuts, e non era detto: parliamo di strisce a fumetti, formato anomalo sui siti di informazione, e parliamo di strisce datate, alla loro prima replica, benché replicate quotidianamente in decine e decine di paesi del mondo. Ma appunto, i Peanuts sono immortali e spesso attualissimi, e da subito sono diventati una delle pagine quotidianamente più frequentate sul Post. Con qualche giornata di maggior successo, però, e queste sono le strisce del 2019 più viste e condivise di tutte.