Un anno di facce note

E quindi com’è andato questo 2019 in quanto a bellezza e coolness? È riuscito a superare il 2018 e gli anni prima ancora o ha perso colpi? A noi che per il Celebripost abbiamo raccolto, settimana dopo settimana, le immagini più affascinanti, buffe, imbarazzanti di personaggi famosi, il 2019 pare essersela cavata egregiamente.

È stato l’anno di Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Tarantino insieme per C’era una volta… a Hollywood, di Phoebe Waller-Bridge, la protagonista di Fleabag, di Greta Thunberg, del piccolo Archie d’Inghilterra, dell’Oscar come migliore attrice a Olivia Colman, di Jennifer Lopez con una versione aggiornata dell’abito che “spaccò l’internet” 19 anni fa, di uno stupefacente Met Gala e di Jane Fonda, arrestata per cinque venerdì di seguito, mentre manifestava contro il cambiamento climatico. Poi ci sono i grandi classici: Justin Trudeau che fa il fenomeno, Joe Biden che fa il simpaticone, Michelle Obama che affascina tutti, Putin bucolico tra i sempreverdi e Kim Jong-un a cavallo sul monte Paektu, rivolto impavido verso nuovi ruggenti anni Venti.