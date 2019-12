La seconda puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il secondo episodio del podcast è interamente dedicato ai Game Awards, evento annuale organizzato da Geoff Keighley sulla cui pronuncia i tre di Joypad non sono riusciti ad accordarsi. Quello che invece mette tutti d’accordo è l’assegnazione dei due premi principali, ovvero quello di gioco dell’anno e di miglior regista, e chiaramente la grande sorpresa nel vedere per la prima volta la nuova Xbox di Microsoft, che beh, si chiamerà Xbox Series X. Non mancano poi i consigli sui giochi a cui dovreste giocare in questi giorni: The Touryst, What The Golf e Drop 7; a questo ci si giocava su Facebook, pensa te.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.