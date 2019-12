Dove vedere Fiorentina-Roma in TV e in streaming

Fiorentina-Roma è una delle partite della diciassettesima giornata di Serie A, in programma stasera. Si gioca alle 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmessa da Sky. Dopo sedici giornate la Roma è quarta, e per essere sicura di rimanere in zona Champions League e avvicinarsi alla Lazio dovrà vincere la partita di stasera. Lo stesso però deve fare la Fiorentina per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione: a questo punto della stagione si trova quattordicesima, a soli quattro punti dal Brescia terzultimo.

Dove vedere Fiorentina-Roma

Fiorentina-Roma verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.