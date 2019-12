Cosa c’è stasera in TV

Sky Cinema Uno 21.00 – The Bourne Ultimatum

21.00 – Inception Film del 2010 di Christopher Nolan. A nove anni dalla sua uscita si è già ritagliato un posto importante nella storia del cinema per una serie di motivi: le musiche di Hans Zimmer (sentite e risentite ormai ovunque), la complessità della trama, l’uso innovativo degli effetti speciali e l’originale ed efficace rappresentazione della dimensione onirica. Il Post l’ha scelto tra i film del decennio.

21.10 – Qualunquemente Commedia satirica scritta e interpretata da Antonio Albanese, nei panni di Cetto La Qualunque, suo storico personaggio. Cetto è un politico calabrese che incarna tutti gli stereotipi dei politici corrotti: è volgare, misogino, sessista, senza scrupoli e ha legami con la criminalità. Però è anche bravo a rivolgersi ai peggiori istinti dei suoi elettori, quindi viene scelto come candidato sindaco dalla parte meno onesta dei cittadini di un immaginario paese calabrese, Marina di Sopra. Nel cast c’è anche Sergio Rubini.

Inviati al lavoro per #dimartedì Vi aspettiamo domani, 17 dicembre, dalle 21.15 su @La7tv e in streaming https://t.co/xUr9VYMbSR pic.twitter.com/x5btSYLDy8

MARTEDÌ A LE IENE "Gli ho detto 'sei ingiusto, picchia me allora'. È arrivato un suo collega e ha iniziato a darmi pugni”. @luigipelazza raccoglie la denuncia di due ragazzi: non perdetevi il servizio martedì dalle 21.15 https://t.co/ceynEGp2Up

21.20 – Le Iene show Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo per approvare la manovra economica, fronteggiare le polemiche nella maggioranza e ricucire la frattura dentro i Cinque Stelle provocata da tre senatori. #cartabianca , con #BiancaBerlinguer , martedì alle 21.20 su @RaiTre . pic.twitter.com/n954ohphLG

21.25 – Ognuno è perfetto Terza e quarta puntata di una serie tv i cui protagonisti sono ragazzi con la sindrome di Down che intraprendono un viaggio. Nel cast ci sono anche Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, oltre a un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down, esordienti.

Stasera in tv ci saranno alcuni programmi soliti del martedì, cioè DiMartedì e Cartabianca, e qualche film e serie tv degni di nota: Inception su tutti – uno dei dieci film del decennio secondo il Post – poi un nuovo appuntamento della nuova serie Rai Ognuno è perfetto e Proprio lui?, con Bryan Cranston che fa una parte che gli riesce molto bene, cioè quella di un padre di famiglia che perde le staffe. Altrimenti c’è anche la versione moderna di Il libro della giungla, con Mowgli in carne e ossa.

