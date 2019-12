Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno le prime puntate di una nuova serie tv della Rai, Ognuno è perfetto, e un nuovo show comico di Maurizio Battista a tema natalizio. Altrimenti ci saranno alcuni programmi soliti del lunedì – Report, Non è la d’Urso, Quarta Repubblica – o alcuni film: Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, l’ultimo 007, Spectre, e un film con George Clooney che fa il ladro.

Rai Uno

21.25 – Ognuno è perfetto

Prime due puntate di una serie tv i cui protagonisti sono ragazzi con la sindrome di Down che intraprendono un viaggio. Nel cast ci sono anche Edoardo Leo e Cristiana Capotondi, oltre a un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down, esordienti.

Una commedia tenera ed emozionante che racconta l’incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down disposto a tutto per rincorrere i suoi sogni e inseguire ciò che ama.#OgnunoèPerfetto STASERA e DOMANI alle 21.25 su #Rai1#16dicembre #17dicembre pic.twitter.com/GKDZIeeAUp — Rai1 (@RaiUno) December 16, 2019

Rai Due

21.20 – Natale a casa Battista

Show comico inedito di Maurizio Battista, che l’ufficio stampa della Rai descrive così: «L’uomo d’oro dei botteghini darà vita a un one-man show incredibile ed esilarante dove le risate si mescolano a momenti di riflessione su come siano cambiate le tradizioni, soffermandosi in particolare su come sia avvenuto il passaggio da un Natale di tipo analogico e più tradizionale a quello iper-moderno e digitale di adesso».

Il Natale quando arriva, arriva 🎄 e quest'anno porta con sé un regalo esilarante 🎁 #nataleacasabattista 👉 questa sera alle 21.20 su #Rai2 #MaurizioBattista pic.twitter.com/iwehNNPt1q — Rai2 (@RaiDue) December 16, 2019

Rai Tre

21.20 – Report

Nel programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci si parlerà del giro d’affari delle palestre, tra le altre cose.

#Report lunedì 21.20 @RaiTre

In Italia ci sono oltre 8000 palestre, per un giro d'affari da 23mld €. Sono poche quelle registrate come attività commerciali. Le altre sono società o associazioni senza scopo di lucro e hanno diritto a notevoli sgravi fiscali. È tutto regolare? pic.twitter.com/wtV6DDwbV9 — Report (@reportrai3) December 15, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.



Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

Versione serale del talk show condotto da Barbara d’Urso.

🎵 🎶I DON'T CARE, I LOVE IT!🎵 🎶 Pronti per una nuova puntata di Live #noneladurso stasera? Ecco cosa è successo la settimana scorsa… ✨https://t.co/AoVmDxsdG4 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 16, 2019

Italia Uno

21.15 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’è

Film fantasy del 2014 che fa da prequel alla famosa storia di Peter Pan, il “ragazzo che non vuole crescere” e abita nell’Isola che non c’è, protagonista di romanzi per bambini e di un film prodotto dalla Disney. Nel cast ci sono tra gli altri anche Hugh Jackman, Rooney Mara, Amanda Seyfried e Cara Delevingne.

La7

21.20 – Grey’s Anatomy

Due nuove puntate della quindicesima stagione della nota serie tv a tema medico-ospedaliero, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

TV8

20.30 – Spectre

TV8 sta trasmettendo in queste settimane i film di James Bond: la settimana scorsa aveva trasmesso Skyfall, il primo diretto da Sam Mendes e il terzo interpretato da Daniel Craig. Stasera andrà in onda Spectre, l’ultimo uscito, ancora con Craig diretto da Mendes. Stavolta, però, Bond se la vedrà con la famigerata organizzazione criminale S.P.E.C.T.R.E.

Pochi giorni fa, peraltro, è uscito il primo trailer del prossimo 007, No Time To Die, che uscirà nel 2020. Potete vederlo qui.

Nove

21.25 – Pizza Hero

Programma incentrato sulla pizza e condotto dal pizzaiolo romano Gabriele Bonci, in cui si sfidano tre pizzerie di una città, diversa per ogni puntata. In questa saranno di Bari.

Tre panetterie, un solo vincitore: la scelta sarà più difficile del solito per @Bonci_pizza nel scegliere il #PizzaHero di Bari.

Vi aspettiamo questa sera alle 21.25 sul #Nove e su #Dplay. pic.twitter.com/IzGX80I3zF — NOVE (@nove) December 16, 2019

Rai 4

21.10 – Underworld – Il risveglio

Terzo film della serie basata su un mondo oscuro e popolato da licantropi e vampiri, uscito nel 2012. Anche in questo film è protagonista Kate Beckinsale.

Iris

21.10 – Out of Sight: gli opposti si attraggono

Film del 1998 diretto da Steven Soderbergh e con George Clooney e Jennifer Lopez. Lei interpreta un’agente federale che dà la caccia a lui, rapinatore di banche. Dopo questo film Soderbergh dirigerà ancora Clooney nella parte di un ladro, in Ocean’s Eleven e nei due sequel.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Vanishing – Il mistero del faro

Netflix