Europa League, i sorteggi in TV e in streaming

I sorteggi dei sedicesimi finale di UEFA Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui . In Italia verranno trasmessi da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o sui canali Eurosport compresi nell’offerta Dazn .

I sorteggi dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League si tengono oggi alle 13 – un’ora dopo quelli di Champions League — nella sede della UEFA a Nyon. Stabiliranno gli incontri della prima fase a eliminazione diretta, alla quale parteciperanno le trentadue squadre che hanno ottenuto la qualificazione tramite la fase a gironi o che sono state “retrocesse” dalla Champions League. Saranno presenti due squadre italiane: l’Inter, eliminata dalla Champions League come terza classificata del suo girone, e la Roma, qualificatasi come seconda dal turno precedente.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.