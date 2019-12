Dove vedere Roma-Spal in TV e in streaming

Roma-Spal, partita della sedicesima giornata di Serie A, si gioca questa sera alle 18 allo Stadio Olimpico e verrà trasmessa da Sky. La Roma si trova in un buon momento della stagione anche se le prestazioni fornite di recente dalla squadra non sono piaciute all’allenatore Paulo Fonseca, che oggi in casa contro l’ultima in classifica della Serie A vuole vedere dei miglioramenti. Anche la Spal però, che non vince dal 5 ottobre, ha bisogno di fare punti per non rimanere in fondo alla classifica.

Dove vedere Roma-Spal

Roma-Spal verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Riccardo Gentile e Carolina Morace. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Spal

Roma (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Spal (4-3-1-2) Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Petagna, Paloschi