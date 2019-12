Fiorentina-Inter in TV e in streaming

Fiorentina-Inter è il posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà trasmesso da Sky. Oggi l’Inter prima in classifica giocherà dopo la Juventus, seconda a due punti di distanza. Dopo il pareggio contro la Roma, deve tornare a vincere per non rischiare di essere superata di nuovo al primo posto. Non sarà facile, perché la Fiorentina viene da ben quattro sconfitte consecutive e ha bisogno di una vittoria per migliorare la classifica. La posizione dell’allenatore Vincenzo Montella è in dubbio e in caso di sconfitta potrebbero esserci delle conseguenze.

Dove vedere Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku