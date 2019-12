Le foto della manifestazione delle “sardine” a Roma

Oggi pomeriggio a Roma migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal movimento delle “sardine”. Il movimento è nato poche settimane fa in Emilia-Romagna per manifestare la propria opposizione alla Lega di Matteo Salvini ma negli ultimi tempi ha organizzato proteste in varie città e attirato consensi piuttosto trasversali.

Sul palco della manifestazione hanno parlato fra gli altri la presente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) Carla Nespolo e l’ex medico di Lampedusa Pietro Bartolo, oggi parlamentare europeo del Partito Democratico, e alcune attiviste della ong tedesca Sea Watch. Fra la folla, scrive Repubblica, c’erano fra gli altri lo scrittore Erri De Luca e l’ex politico Nichi Vendola. I manifestanti hanno cantato sia la canzone Bella Ciao, diventata nel Dopoguerra un simbolo dei partigiani, sia l’inno d’Italia.

Qui a #SanGiovanni c’è una bella e pienissima piazza di speranza, di antifascismo e antirazzismo, di solidarietà e inclusione sociale! #100milaSardine #RomaNonSiLega pic.twitter.com/PJCxsBE0bq — elly schlein (@ellyesse) December 14, 2019