Dove vedere Napoli-Parma in TV e in streaming

Napoli-Parma è uno degli anticipi della sedicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18.30 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa da Sky. È la prima partita da allenatore del Napoli di Gennaro Gattuso, assunto in settimana in sostituzione di Carlo Ancelotti, esonerato martedì sera dopo aver qualificato la squadra agli ottavi di UEFA Champions League. In campionato il Napoli non vince dal 19 ottobre e attualmente è settimo in classifica. Il Parma invece sta andando bene, tanto che in classifica è settimo a pari merito con il Napoli.

Dove vedere Napoli-Parma

Napoli-Parma verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne

Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho