Lo sciopero dei trasporti a Torino

GTT ha comunicato che sarà garantito il servizio nelle fasce orarie che vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre per quanto riguarda le linee extraurbane e quelle urbane di Ivrea (gestite da GTT), le fasce orarie garantite saranno dall’inizio del servizio fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.

Informiamo che il servizio odierno di Trasporto Pubblico locale è garantito come segue:clicca qui https://t.co/QSECWKK6Ku

Per controllare lo stato del servizio in tempo reale, ci sono due modi: collegandosi al canale di Telegram di GTT oppure tramite l’app Moovit, selezionando la città di Torino.

Oggi, venerdì 13 dicembre, è in corso uno sciopero del trasporto pubblico a Torino che durerà 24 ore: lo hanno proclamato i sindacati USB (Unione Sindacale di Base), UGL (Unione Generale dei Lavoratori) e la Rappresentanza sindacale unitaria del settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero intende protestare contro un piano industriale che dovrebbe ristrutturare l’azienda dei trasporti torinese, GTT (Gruppo Torinese Trasporti).

