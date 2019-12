Le previsioni meteo per domani, sabato 14 dicembre

La magia della neve sotto Natale finirà con l’arrivo del weekend, ma almeno sarà bel tempo in quasi tutta Italia. Di mattina sarà sereno quasi in tutte le regioni tranne in Basilicata, Puglia e Calabria, ma poi di pomeriggio sarà sereno anche lì. Di sera continuerà così mentre di notte aumenteranno un po’ le nuvole, ma senza pioggia.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato sarà una bellissima giornata, con le solite temperature bassine ma con il sole.

Le previsioni meteo per Roma

Anche a Roma sarà bel tempo, sabato, ma con qualche nuvola in più e con qualche grado in più rispetto a Milano.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.