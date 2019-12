Rennes-Lazio di Europa League in TV e in streaming

Rennes-Lazio è una delle partite dell’ultimo turno di UEFA Europa League. Si gioca questa sera alle 18.55 al Roazhon Park di Rennes, in Francia, e sarà trasmessa anche in chiaro. Dopo cinque turni, la Lazio è terza con 6 punti nel gruppo E dietro al Celtic Glasgow già qualificato e ai romeni del Cluj, secondi con 9 punti. Stasera si può qualificare ai sedicesimi di finale se vince contro il Rennes già eliminato e il Cluj perde contro il Celtic, grazie alla superiorità negli scontri diretti.

Dove vedere Rennes-Lazio

Rennes-Lazio verrà trasmessa in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e in streaming dal sito, raggiungibile da qui. Sky la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Federico Zancan e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Rennes-Lazio

Rennes (4-4-2) Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Lea Siliki, Grenier, Tait, Da Cunha; Siebatcheu, Gboho

Lazio (3-5-2) Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile