Le previsioni meteo per domani, giovedì 12 dicembre

Giovedì ci sarà un tempo simile agli altri giorni della settimana: brutto in alcune zone, nuvoloso in altre e soleggiato in altre ancora. Giovedì sarà la volta che sarà brutto nelle regioni settentrionali: nevicherà in Trentino-Alto Adige e pioverà in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto occidentale. Di pomeriggio peggiorerà anche in Toscana e in provincia di Venezia, mentre di sera dovrebbero esserci schiarite un po’ ovunque. Di notte, infine, potrebbe nevicare in Piemonte e in Valle d’Aosta.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma giovedì sarà una giornata nuvolosa e fredda, con minime tra i 3 gradi e i 5 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì dovrebbe essere una giornata metà nuvolosa e metà soleggiata, con le solite temperature basse di questo periodo.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.