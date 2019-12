Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva di mercoledì sera offre più o meno sempre le stesse cose: anche oggi chi accenderà la tv troverà Chi l’ha visto, Atlantide, l’ultima puntata in chiaro di X Factor e una fiction su Rai Uno (l’ultima puntata della terza stagione dei Medici, in questo caso). Fra le novità segnaliamo uno spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme trasmesso in diretta su Rai Due, il film di maggior successo di Ficarra e Picone su Canale 5 e le migliori interviste del programma l’Assedio di Daria Bignardi sul Nove.

Rai Uno

21.25 – I Medici

Ultima puntata della terza stagione della serie tv prodotta dalla Rai sulla famosa famiglia nobiliare fiorentina dei Medici, ambientata durante il Rinascimento. Le nuove puntate riprendono pochi mesi dopo la Congiura dei Pazzi, tentativo fallito di spodestare i Medici, e racconterà anche dell’arrivo a Firenze del frate domenicano Girolamo Savonarola. Tra gli attori ci sono Daniel Sharman, Sinnove Karlsen, Alessandra Mastronardi, Francesco Montanari e Neri Marcorè (che fa il Papa). Non ci sono più Dustin Hoffman e Richard Madden, che avevano partecipato soltanto alla prima stagione.

Rai Due

21.10 – Salemme, il bello della diretta

Prima di tre serate in cui verranno trasmessi in diretta tre spettacoli teatrali di Vincenzo Salemme: stasera si inizia con “Di mamma ce n’è una sola”.

✨ La magia del teatro arriva in TV con una diretta pazzesca! ✨🎭📺 #salemmeilbellodelladiretta "Di mamma ce n'è una sola" di Vincenzo Salemme 👉 questa sera ore 21.20 #Rai2 pic.twitter.com/T7DXBZFMq4 — Rai2 (@RaiDue) December 11, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Questa sera a "Chi l'ha visto?": l'appello per Luigi, il 68enne scomparso in provincia di #Avellino il 7 novembre. E' uscito per una passeggiata e non è più rientrato. Qualcuno l'ha incontrato? #chilhavisto [FOTO]→ https://t.co/9LSgulwOIF pic.twitter.com/sL3rVC8kSI — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 11, 2019

Rete 4

21.25 – #CR4 La repubblica delle donne

Terza puntata della seconda stagione dello show condotto da Piero Chiambretti, che parla di donne.

Scusate… ma avete per caso notizie di Malgioglio? Siamo un po' in apprensione… :( #CR4LaRepubblicaDelleDonne https://t.co/MRkM07jLU6 — #CR4 La Repubblica delle Donne (@PC_Chiambretti) December 9, 2019

Canale 5

21.21 – L’ora legale

Commedia italiana del 2017 del duo comico Ficarra e Picone, che interpretano i cognati di un neoeletto sindaco di un piccolo paese siciliano, deciso a risolvere i problemi locali di corruzione. Repubblica scrive che L’ora legale è il film di Ficarra e Picone che ha incassato più soldi al cinema.

Italia 1

21.20 – L’ultimo dei templari

Horror del 2011 con Nicolas Cage il cui senso si è un po’ perso nel titolo italiano: Cage interpreta un cavaliere che torna da una crociata e scopre che la sua terra è stata decimata dalla peste. Per salvare quello che gli resta, il cavaliere capisce che deve uccidere chi l’ha mandata sulla Terra, cioè il diavolo. Ai tempi, le recensioni di L’ultimo dei templari furono pessime.

La7

21.15 – Atlantide

Programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori: nella puntata di oggi si parlerà della strage di Piazza Fontana a Milano, di cui domani cade il 50esimo anniversario.

Questa sera ad #Atlantide intervista esclusiva di @andreapurgatori a Vincenzo Vinciguerra uno dei protagonisti della stagione del terrore con l'attentato di #PiazzaFontana pic.twitter.com/gyKZRuFPXd — La7 (@La7tv) December 11, 2019

TV8

21.30 – X Factor

Replica della puntata live di X Factor andata in onda giovedì scorso su Sky Uno, in attesa della finale che andrà in onda domani (anche in chiaro).

A poche ore dalla Finale del 12 dicembre siamo tornati indietro nel tempo con i finalisti di #XF13 rivedendo le loro Audizioni 🥺 pic.twitter.com/aXwoBqB5yQ — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 10, 2019

Nove

21.25 – L’Assedio, Best of

Puntata con le migliori interviste di Daria Bignardi andate in onda nelle scorse settimane.

Rai Movie

21.10 – Il ragazzo invisibile

Film di Gabriele Salvatores con protagonista un ragazzo triestino di 13 anni che scopre di poter diventare invisibile. Il film incassò pochino e ottenne recensioni così così. L’anno scorso ne è uscito un sequel, Il ragazzo invisibile – Seconda generazione.

Iris

21.00 – L’allenatore nel pallone 2

Sequel del famoso film comico con Lino Banfi uscito nel 1984. Il secondo film è uscito nel 2008 e nel cast ci sono anche diversi giocatori che avevano da poco vinto i Mondiali con la Nazionale: su tutti Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Luca Toni.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Riddick

Sky Cinema Due, 21.15: The Party

Sky Cinema Romance, 21.00: Tra le nuvole

Oppure