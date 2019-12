Un regalo di Natale al giorno: -15

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Una caraffa che gorgoglia

Noi la regaleremmo agli amici spiritosi a cui piace avere gente a cena: è una caraffa di ceramica a forma di pesce – disponibile in tantissimi colori di versi – che gorgoglia come una gola che deglutisce, sia quando si versa l’acqua, sia quando la si ripone e l’acqua torna verso il fondo. Per questo si chiama “Gluggle Jug”: l’onomatopea è evidente anche per chi non sa bene l’inglese. Viene dal Regno Unito, la produce, fin dagli anni Settanta dell’Ottocento, un’azienda che si chiama Wade Ceramics, e sia su Amazon che su eBay si può acquistare anche in Italia.

Esiste in tre taglie: da 1,3 litri (l’Extra Large), da 700 millilitri (la Large) e da 50 millilitri (Mini). Il costo su Amazon e su eBay varia in base al colore, alla taglia e al venditore: in generale prima di fare un acquisto da un venditore terzo che usa questi siti per vendere online, controllate che abbia tante e buone recensioni. L’offerta più economica che abbiamo trovato è di 33 euro, per la caraffa Large blu scuro.

In questo breve video si sente bene il rumore che fa:

Se il regalo di oggi non ti è piaciuto, hai guardato i regali che ti abbiamo suggerito nei giorni scorsi? E le nostre liste?

– Regali che costano meno di 20 euro

– Regali tra i 21 e i 60 euro

– Regali tra i 61 e i 100 euro

Altrimenti ci sono le liste dell’anno scorso e i regali che vi abbiamo suggerito a novembre:

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.