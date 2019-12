In Germania e Danimarca sono entrati in commercio gli avocado che durano di più

Da questa settimana in Germania e in Danimarca sono in vendita avocado ricoperti con una sostanza trasparente e insapore inventata per farli durare di più. I “nuovi” avocado dovrebbero rimanere maturi senza marcire per 4-6 giorni in totale, rispetto ai normali tre giorni. L’uso della sostanza, sviluppata dalla startup californiana Apeel, era stato approvato a giugno dalla Commissione Europea. Finora però era stata usata solo nel Regno Unito dai supermercati Asda in alcuni test, senza che la frutta trattata fosse venduta ai clienti. Ora e per un mese gli avocado saranno in vendita anche in alcuni negozi delle catene di supermercati Netto ed Edeka in Germania e Føtex e Bilka in Danimarca.

La sostanza di Apeel è di origine vegetale e viene prodotta a partire da una polvere di grassi vegetali che si trovano normalmente nelle bucce, nei semi e nella polpa dei frutti. Al trattamento di Apeel si possono sottoporre anche molti altri tipi di frutta e verdura, dalle fragole ai fagiolini. Nel Regno Unito la sostanza è stata testata anche su mandarini e cetrioli. La polvere si applica mescolandola all’acqua con cui la frutta e la verdura vengono lavate dopo essere state raccolte; in alternativa la soluzione che la contiene si può spruzzare. Apeel ha anche sviluppato un sistema per i produttori su larga scala che permette di ricoprire centinaia di tonnellate di frutta e verdura col proprio prodotto in un minuto.

In ogni caso il risultato è dare ai frutti una seconda buccia che non si vede, non si sente e non ha sapore: rallenta la velocità di evaporazione dell’acqua contenuta nella frutta e riduce la quantità di ossigeno che vi penetra, e quindi l’ossidazione. Per questo la maturazione rallenta e, nel caso degli avocado, raddoppia il tempo che possono passare in un supermercato.

Ogni anno in Europa vengono buttate 88 milioni di tonnellate di cibo andato a male, per un costo di 143 miliardi di euro. La soluzione di Apeel dovrebbe aiutare a diminuire gli sprechi.

Time lapse di quattro avocado che maturano, due dei quali trattati da Apeel: