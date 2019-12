Fotofinish

Non sono solo i professionisti a fare sport, e per questo la raccolta delle foto sportive più belle della settimana accoglie anche chi fa una corsa intorno lago, chi gioca a hockey o chi si esercita al tiro con l’arco. E siccome lo sport è fatto anche dai tifosi, valeva la pena fotografare il tramonto sopra quelli della squadra di calcio argentina del Rosario Central e alcuni personaggi famosi a due partite di NBA: gli attori Laura Dern e Timothée Chalamet a vedere Boston-Miami e la cantante Lizzo allo Staples Center per Los Angeles-Minnesota. La quota italiana della settimana prevede le pallavoliste della Imoco Conegliano dopo aver vinto i Mondiali per club di pallavolo e la sciatrice Nicol Delago arrivata seconda nel Supergigante di Coppa del Mondo a Lake Louise. Poi ci sono Lionel Messi con i suoi sei Palloni d’Oro e Anthony Joshua dopo esser ridiventato campione del mondo dei pesi massimi.