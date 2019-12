Anthony Joshua è tornato campione mondiale dei pesi massimi

Il pugile inglese Anthony Joshua ha sconfitto ai punti il messicano Andy Ruiz Jr. nell’incontro valido per i titoli mondiali unificati dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO disputato sabato sera a Riyad, in Arabia Saudita. Era la rivincita del match combattuto lo scorso giugno a New York, quando lo sfavorito e sconosciuto Ruiz sconfisse per KO tecnico Joshua, l’allora campione del mondo in carica, sconvolgendo le gerarchie della boxe. Sei mesi dopo, Joshua è riuscito a riprendersi tutti i titoli in un incontro a lungo equilibrato ma vinto in larga misura ai punti e deciso dalla sua miglior condizione atletica. Nonostante la sconfitta, Ruiz ha dimostrato di essere ancora all’altezza dei più alti livelli della boxe professionistica.