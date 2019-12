Bottega Veneta è l’azienda dell’anno secondo la moda britannica

Bottega Veneta, azienda italiana controllata dal gruppo francese Kering, è stata premiata come marchio di moda dell’anno dal British Fashion Council, l’associazione che promuove la moda britannica, nella tradizionale serata di gala che si è svolta lunedì sera alla Royal Albert Hall di Londra. Alla cerimonia hanno partecipato modelle, stilisti, giornalisti, musicisti come il rapper Little Simz ed Eric Clapton, e personaggi famosi come Emilia Clarke, Rihanna, Julia Roberts e Cate Blanchett.

Bottega Veneta è stata protagonista della serata grazie agli altri premi vinti dal suo nuovo direttore creativo, lo stilista Daniel Lee, 33enne inglese arrivato nel luglio del 2018 dopo aver lavorato da Maison Margiela, Balenciaga, Donna Karan ed essere stato direttore del design per il ready-to-wear (cioè i vestiti già confezionati che si trovano nei negozi e non quelli fatti su misura dell’alta moda) da Céline. Lee è stato scelto anche come stilista dell’anno, miglior stilista di gioielli e miglior stilista britannico per la moda femminile, mentre il premio per la moda britannica maschile è andato a Kim Jones, direttore creativo di Dior. Tra gli altri premiati ci sono Adut Akec, come migliore modella, Naomi Campbell come icona di moda, Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, come miglior business leader (anche grazie all’innovativo progetto Genius) e Giorgio Armani con il premio alla carriera.