Dove vedere Parma-Milan in TV e in streaming

Parma-Milan si gioca oggi alle 15 ed è una delle partite di oggi della 14esima giornata di Serie A, in un pomeriggio in cui giocheranno anche Juventus, Napoli, Lazio e Inter. Il Parma, che in classifica ha 4 punti più del Milan, arriva alla partita di oggi dopo due pareggi e una vittoria; il Milan arriva invece da due sconfitte e un pareggio, avendo vinto solo una partita delle ultime cinque.

Parma-Milan in streaming e in TV

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 253 e gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Parma e Milan

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu