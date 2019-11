Gli sconti del 28 novembre per il Black Friday di Amazon

Il Black Friday è ufficialmente domani, ma anche oggi su Amazon ci sono alcuni sconti vantaggiosi su prodotti interessanti. Alcuni potrebbero anche diventare dei regali di Natale, se avete già cominciato a pensarci: per esempio questo set per fare le crêpes di Ballarini, oppure questa pentola molto alta per un amico che preferisce gli asparagi e organizza spesso cene con molti partecipanti.

Abbiamo verificato sul sito Camel Camel Camel (o Keepa, che funziona allo stesso modo, cioè tracciando l’andamento dei prezzi nel tempo su Amazon) che gli sconti siano effettivamente convenienti rispetto ai prezzi a cui si trovano gli stessi prodotti di solito. Per sapere se l’acquisto che si sta facendo è davvero un affare infatti, è bene non fidarsi troppo della percentuale di sconto indicata da Amazon, che è spesso un po’ gonfiata perché fa riferimento al prezzo di listino.

Altoparlanti Echo

Da ieri e fino al Cyber Monday, lunedì 2 dicembre, Amazon fa alcuni sconti sui suoi dispositivi Echo, gli altoparlanti che supportano l’assistente vocale Alexa, quelli a cui si può chiedere di accendere la musica, le luci, dire le ultime notizie, e altre cose. Ci sono varie versioni: l’ultimo modello di Amazon Echo (terza generazione) in questi giorni si trova a 65 euro anziché 100 in vari colori. Amazon Echo di terza generazione si trova anche abbinato ad accessori come le lampadine a LED di Philips, che collegate a Echo si possono accendere e spegnere con i comandi vocali, a 80 euro.

Echo Plus, la versione di Echo con maggior qualità del suono e che si può connettere ai dispositivi per la casa del sistema Zigbee direttamente (ha un hub integrato quindi non servono altri dispositivi), in questi giorni costa 100 euro anziché 150. Echo Show invece, l’altoparlante con schermo HD da 10 pollici, costa 190 euro anziché 230. C’è anche con una lampadina Philips, sempre a 190 euro.

Spazzolino elettrico

Anche oggi tra gli sconti più interessanti vi segnaliamo uno spazzolino elettrico, un grande classico delle offerte di Amazon: è questo rosa di Oral-B e costa 62 euro, mentre di solito si trova a 90. Se siete tra quelli che si chiedono se uno spazzolino elettrico sia davvero meglio di quelli tradizionali, qui abbiamo spiegato che vantaggi ha.

Fire Stick

Fa parte degli sconti attivi per tutta la settimana del Black Friday: un pacchetto che comprende, oltre al Fire Stick di Amazon, un telecomando che risponde ai comandi vocali. Il Fire Stick è praticamente una chiavetta USB che si inserisce nelle televisioni per renderle “smart” e permette di vedere piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube usando solo il telecomando. Costa 25 euro anziché 40, ma va detto che si trova spesso in sconto.

Pentole di Staub

Ci sono diversi sconti ma non tutti sono veramente vantaggiosi perché i prezzi di queste pentole variano spesso, quindi state all’occhio. Un acquisto davvero vantaggioso potrebbe essere per esempio questa casseruola ovale color rosso ciliegia: è in sconto a 135 euro, mentre di solito si trova a 170.

Orologi di Tommy Hilfiger

Solo per la giornata di oggi ce ne sono diversi in sconto. Uno dei più scontati è questo con il cinturino in oro rosa che costa 111 euro, circa 30 euro in meno rispetto al solito. Se non vi piace l’oro rosa, ma siete tipi più classici, questo ha il cinturino in pelle nera e costa 84 euro anziché 110.

Casse per ascoltare la musica

In questi giorni ci sono sconti sulle casse portatili di alcuni marchi noti per la qualità dei loro prodotti. Vi consigliamo di dare un’occhiata in particolare alle promozioni di Marshall, Sony e Ultimate Ears.

Un set per manicure e pedicure

È un aggeggio con 7 accessori che permette di fare la manicure o la pedicure in modo professionale in casa. Solo oggi è in sconto a 29 euro.

Set da affumicatura

Potrebbe essere un bel regalo di Natale, se tra i vostri cari c’è qualcuno che ama cucinare e sperimentare nuove tecniche di cottura. Comprende una padella da 28 centimetri di diametro, una camera di combustione, una griglia e dei contenitori di trucioli di legno (servono anche questi). Non è mai sceso sotto i 100 euro e oggi ne costa 80.

