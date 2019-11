Alle 3.54 di stanotte c’è stato un terremoto di magnitudo 6.5 in Albania, vicino a Durazzo, la più importante città portuale del paese, separata da Bari dal mare Adriatico. Vari edifici, non solo a Durazzo ma anche nella vicina Thumanë, hanno subito dei crolli e secondo il ministero della Salute albanese almeno 150 persone sono state ferite. La prima scossa, seguita da varie altre tra cui una di magnitudo 5.3 intorno alle 4, è stata sentita anche a Tirana, la capitale albanese, che dista 30 chilometri dall’epicentro, e in Italia, lungo la costa adriatica e in modo particolare in Puglia e Basilicata – dove non sono stati segnalati danni.

Durazzo è la seconda città albanese per numero d’abitanti dopo la capitale Tirana. Nel corso del 2019 la zona di Durazzo era già stata colpita da terremoti: il 21 settembre c’erano state due scosse di terremoto, di magnitudo 5.8 e 5.3, con epicentro in mare e circa 500 edifici erano stati danneggiati in città. In quell’occasione il ministero della Difesa aveva detto che si era trattato del più forte terremoto albanese degli ultimi trent’anni.

Secondo le misure dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) l’ipocentro della scossa delle 3.54 era a 10 chilometri di profondità. La località più vicina all’epicentro è Shijak.