Al largo di Durazzo, in Albania, ci sono state due scosse di terremoto sentite anche in Puglia

Alle 16 al largo di Durazzo, in Albania, ci sono state due scosse di terremoto a distanza di dieci minuti l’una dall’altra: la prima di magnitudo 5.8, la seconda di 5.3. Le due scosse sono state sentite anche in Puglia, in particolare, scrive Repubblica, nel Salento e nel Gargano. Al momento non ci sono notizie di danni e feriti. In Albania invece ci sono due feriti, in un paese tra la capitale Tirana e Durazzo, che è rimasta senza corrente elettrica.