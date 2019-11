Gli sconti del Black Friday di Amazon per il 26 novembre

Da venerdì scorso, che era il primo giorno degli sconti di Amazon per la settimana del Black Friday, vi segnaliamo le offerte più vantaggiose e interessanti tra le migliaia che Amazon sta promuovendo in questi giorni di attesa del Black Friday vero e proprio. Nella redazione del Post l’attesa viene vissuta in modi diversi: c’è chi sta seriamente considerando l’idea di iniziare una collezione di statuine in resina dei personaggi Disney a grandezza naturale, e chi invece parla di “ansia da prestazione” e sospira al pensiero dell’infinita wishlist di cose che mancano alla casa che sta arredando.

A prescindere da quanta maturità metterete nel fare i vostri acquisti, comunque, il procedimento che vi consigliamo è sempre lo stesso: per capire se uno sconto è veramente vantaggioso come sembra, non fermatevi alla percentuale indicata da Amazon e verificate sempre l’andamento dei prezzi sul lungo periodo con strumenti come Camelcamelcamel o Keepa. Per chi vuole approfondire, qui c’è tutto ciò che bisogna sapere per evitare gli sconti ingannevoli del Black Friday.

Auricolari e cose per ascoltare la musica

Solo per la giornata di oggi questi auricolari per sportivi di Anker che normalmente costano 35 euro sono in sconto a 19. Sono wireless nel senso che si collegano allo smartphone con tecnologia Bluetooth e non con il filo, ma hanno comunque un filo che li tiene uniti e che passa dietro il collo. Hanno 8 ore circa di autonomia, dei ganci di gomma di diverse misure per tenere gli auricolari fermi nelle orecchie e un modo per regolare il cavo in modo che non dia fastidio mentre si fa sport, per esempio mentre si corre. Sono impermeabili quindi non si danneggiano né col sudore né con l’umidità esterna.

Sempre se vi interessano cuffie e casse per ascoltare la musica, per tutta la settimana su Amazon ci sono sconti su alcuni prodotti di Marshall, l’azienda inglese nota per i suoi amplificatori acustici, i cui prodotti sono di alta qualità ma anche abbastanza costosi. Per esempio questa cassa che solitamente costa almeno 215 euro in questi giorni ne costa 175.

Piastre per capelli

C’è uno sconto sostanzioso anche su questa piastra per capelli di Furiden che normalmente costa 50 euro e oggi si può comprare a 37. A giudicare dalle recensioni, che sono molto positive, è una valida alternativa alle piastre professionali più costose. Ha anche una funzione che spara dei getti di vapore mentre la passi sui capelli. C’è uno sconto anche su questa minipiastra, sempre di Furiden: è lunga 22 centimetri quindi si può portare comodamente nella borsa in quelle giornate in cui si sta fuori tutto il giorno. È in sconto a 23 euro.

Altoparlanti Echo

Da ieri e fino al Cyber Monday, lunedì 2 dicembre, Amazon fa alcuni sconti sui suoi dispositivi Echo, gli altoparlanti che supportano l’assistente vocale Alexa, quelli a cui si può chiedere di accendere la musica, le luci, dire le ultime notizie, e altre cose. Ci sono varie versioni: l’ultimo modello di Amazon Echo (terza generazione) in questi giorni si trova a 65 euro anziché 100 in vari colori. Amazon Echo di terza generazione si trova anche abbinato ad accessori come le lampadine a LED di Philips, che collegate a Echo si possono accendere e spegnere con i comandi vocali, a 80 euro, oppure con presa WiFi compatibile a 75 euro.

Echo Plus, la versione di Echo con maggior qualità del suono e che si può connettere ai dispositivi per la casa del sistema Zigbee direttamente (ha un hub integrato quindi non servono altri dispositivi), in questi giorni costa 100 euro anziché 150. Echo Show invece, l’altoparlante con schermo HD da 10 pollici, costa 180 euro anziché 230. C’è anche con una lampadina Philips a 190 euro.

Cappuccinatore

Il cappuccinatore è una macchina che monta il latte e fa la schiuma per il cappuccino. Questo di Lavazza ha ottime recensioni, ha diverse funzioni, è in sconto tutta la settimana a 43 euro e non è mai costato così poco. Il cappuccinatore, o montalatte, è anche una bella idea regalo per quel vostro amico che al bar prende sempre il cappuccino, passa interi minuti a gustarsi la schiuma e poi lascia il caffè (se quell’amico siete voi, aspettate a comprarlo che magari quest’anno ve lo regala qualcuno).

Rasoi

Visto che la maggior parte delle persone li usa più o meno quotidianamente, e che abbiamo visto quanto sia importante cambiarli a tempo debito per evitare di irritare la pelle e farsi male, vi segnaliamo anche queste due confezioni di rasoi Gillette: da barba che costa 20 euro, 7 meno del solito, e per il corpo che solitamente costa 30 e oggi è in sconto a 22.

