Sassuolo-Lazio in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Lazio, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà a partire dalle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e potrà essere seguita sia in diretta tv che in streaming, da computer o dispositivi mobili. Il Sassuolo ci arriva da 14esima in classifica, dopo un inizio di stagione in cui ha mostrato alcuni pregi (ha segnato 21 gol, tanti per una squadra di bassa classifica) ma anche alcuni difetti (ha subito 21 gol: più di quanti ne abbiano subite le ultime tre squadre in classifica). La Lazio ci arriva invece da terza in classifica dopo quattro vittorie consecutive in Serie A ed è la favorita per la vittoria di oggi.

Dove vedere Sassuolo-Lazio

Sassuolo-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 253 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Sassuolo-Lazio, probabili formazioni

Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.