Le foto della manifestazione di ieri a Roma contro la violenza maschile sulle donne

Ieri a Roma c’è stata una manifestazione organizzata dal movimento femminista “Non una di meno” contro la violenza maschile e di genere sulle donne. Il corteo, a cui hanno partecipato migliaia di persone (100mila secondo le organizzatrici, 10mila secondo la questura), è partito alle 14 da piazza della Repubblica ed è arrivato a piazza di Porta San Giovanni. Come gli anni scorsi, la manifestazione è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che esiste dal 1999 e sarà domani, lunedì 25 novembre. La manifestazione è stata organizzata ieri perché oggi si terrà, sempre a Roma, l’assemblea nazionale di “Non una di meno”.